У таких пенсионеров не будут отнимать деньги

Заслуженных пенсионеров хотят оставить с важной прибавкой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Граждане, которые трудились более тридцати лет на селе и которым положена 25% прибавка к пенсии будут продолжать её получать даже если захотят жить в городе.

Такое предложение будет рассмотрено Госдумой на ближайшем заседании. Если оно будет принято, то правило о том, что прибавка за работу на селе отменяется при переезде в город прекратит существовать.

Пенсионеры смогут свободно менять место своего жительства, не опасаясь за то, что их лишат солидной прибавки. Согласно официальным данным Пенсионного фонда, в России повышенную пенсию за работу на селе потенциально могут получать более миллиона человек.

Дмитрий Шевченко