У таксистов начнут отбирать 90 тысяч в месяц

Агрегатор такси от отечественного IT-гиганта пообещал повысить комиссию для таксистов, которые обслуживают пассажиров по тарифам Ultima. Речь идёт о тех извозчиках, чьи автомобили соответствуют требованиям для перевозки в категориях «Бизнес», «Элитный» и «Премьер». Комиссия для водителей по этим тарифам вырастет в среднем на 5%, сообщает DEITA.RU.

В то же время среди водителей «элитных» машин для «випов», работающих через агрегатор, уже прокатилась волна возмущения: в Сети звучали предложения о бойкоте агрегатора, некоторые из водителей — предлагали бастовать. По словам опытных таксистов, которые возят платежеспособных граждан на машинах по типу BMW седьмой серии (или любом другом авто не ниже классом), повышение комиссии «высосано из пальца», а обещания агрегатора увеличить стоимость поездки для клиента аннулируется подпиской. В итоге, уверены таксисты, страдать будут именно они, тем более что другие крупные такси-агрегаторы пока не позволяли себе «снимать с якоря» комиссионный сбор.

Стоит отметить, что для водителя, работающего по тарифам Ultima, средний заработок в месяц может составлять до 300 тысяч рублей. При таком раскладе повышение комиссии с 19 до 24,5 процента «уведет» у водителя около 90 000 рублей в месяц. В официальном письме от агрегатора такси обещал повышение комиссии с 19 декабря 2019 года.

Евгений Черемухин