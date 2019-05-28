Во Владивостоке отгрохотал ежегодный Тихоокеанский туристский форум и сопутствующая ему туристическая выставка. Казалось бы, туризм – это то немногое за развитие чего дальневосточникам можно не стыдиться. Бодрые реляции властей о росте турпотока, точки общепита и магазины на центральных улицах забитые гостями из Китая-Кореи-Японии, многопалубные лайнеры опять же – все присутствует. ИА DEITA.RU постаралось разобраться, что же происходит с туризмом, так ли Дальний Восток популярен у иностранцев и что еще можно улучшить.

Начнём с цифр. Столичный регион ДФО – Приморье по итогам 2018 года действительно вырвался вперед. Судя по отчетам краевой администрации, край за прошлый год посетили 3,9 млн туристов из России и 651 тысяча иностранцев.

Благодаря такому турпотоку оборот отелей, хостелов и турбаз составил 18,7 млрд рублей. туроператоры заработали 6,7 млрд. Объем налоговых поступлений в бюджет - 4,3 млрд рублей. Еще 1,6 млрд рублей налоговых поступлений принесли компании, связанные с обслуживанием туристов – рестораны, кафе, торговля, транспорт. Тем не менее туристическим раем восточная окраина пока очевидно не стала - вклад туриндустрии в ВРП региона, по информации Константина Шестакова (директор департамента туризма Приморского края), составляет 2,9%, а косвенный экономический эффект от туризма в ВРП составил 6,5%. Так что ответ очевиден – на одном туризме региону пока не выжить.

Однако есть и позитивные моменты. «За год число зарубежных гостей увеличилось на 25%, это абсолютный рекорд за последние 10 лет. В этом отношении, мы без всяких сомнений – третья столица. Больше туристов из дальнего зарубежья привлекли только Москва и Санкт-Петербург», – заявил Константин Шестаков, выступая на заседании экономического комитета Законодательного собрания.

Остальные регионы Дальнего Востока тоже демонстрируют рост турпотока, правда не такими ударными темпами. По данным Министерства по развитию Дальнего Востока, по итогам прошлого года всего в ДФО приехало 6,9 млн. человек - на 8% больше, чем в 2017 году, по сравнению с 25 приморскими процентами не так и много. Из общего количества туристов, заинтересовавшихся Дальним Востоком, 980 тысяч - иностранцы. Чаще всего в регион приезжают китайцы. На втором и третьем месте - корейцы и японцы.

Цифры активно растут последние лет пять. Основные причины популярности Дальнего Востока – едва ли активная реклама региона, тут скорее свою роль сыграло проведение важных экономических и политических слетов именно здесь и, разумеется, для иностранцев интересны безвизовый въезд, ну и относительная дешевизна российских товаров и услуг.

Однако за красотой цифр скрывается больше вопросов, чем ответов – если потенциальный турист – не Рокфеллер, внезапно заболевший тягостной любовью к дальневосточной окраине России-матушки, то посещение более чем одного субъекта наносит достаточно сильный удар по карману. Только билеты туда-обратно, минимум 22 тысячи рублей из Москвы. А теперь сравните со стоимостью билетов Москва-Симферополь: 7600 в обе стороны. Кажется, выбор очевиден. Если турист летит из Азии (а прямого регулярного авиасообщения ни с Европой, ни с Америкой у Дальнего Востока РФ нет), то сумму придется выложить примерно такую же. Плюс те же 20 – 30 тысяч будет стоить билет, например, из Владивостока-Хабаровска в столицу «Края вулканов» - город воинской славы Петропавловск-Камчатский.

Еще оказывается туристам надо где-то жить. Во Владивостоке, напомним, дальневосточной столице, так и не смогли построить ни одного отеля уровня 5 звезд. В бывшей столице – Хабаровске, ситуация та же. Есть вариант размещения в хостелах, но, таким образом, отсекается целый пласт гостей, которые действительно хотят отдохнуть, в том числе и получить качественное обслуживание в отеле. Конечно пока местные с позволения сказать «отельеры» выезжают за счет китайских тургрупп и южнокорейской молодежи, которых можно расселить по хостелам и недорогим гостиницам, однако, где же развитие? Более того, сейчас у многих дальневосточных предпринимателей стала весьма популярной простейшая бизнес-схема: выкупается ветхое или не очень общежитие, этакая классическая совдеповская «общага», делается нехитрый ремонт и… вуаля, вот тебе и отель, трамбуй туда туристов из Поднебесной и получай прибыль… Однако не все так просто с китайскими товарищами.

С одной стороны, благосостояние соседей растет день ото дня и очень скоро во владивостокскую «халупу» среднестатистический китаец уже и не поедет – право слово сердце кровью обливается, когда видишь неприкаянно бродящих в поисках увеселений где-нибудь на задворках Чуркина, Тихой или Эгершельда таких вот горе-туристов, которых заселили в какую-нибудь бывшую общагу мореходки или профтехучилища. Понятно, что в следующий раз они такую вот «столицу» обойдут стороной и повезут свои юани в Токио, Сеул, ну или хоть Москву.

С другой стороны, дальневосточный туристический бизнес столкнулся с той же бедой, что в общем-то и весь остальной Мир – большая часть денег китайского туриста уезжает обратно в Китай. Как так? Все просто – китайский турист едет в страну на китайском транспорте, в случае с российским Дальним Востоком – большая часть автобусных компаний, осуществляющих трансграничные перевозки напрямую или косвенно (через подставных лиц) принадлежит китайскому бизнесу. Живет китайский турист в гостинице, которая в большинстве случаев по той же схеме замыкается на его соплеменников, и кушать-отовариваться его водят в те рестораны, откуда его деньги поступят в чьи надо карманы. Такая схема действует практически везде, будь то остров Бали, Япония или страны Евросоюза. В том числе и поэтому с прохладцей относятся к китайскому турпотоку в крупных туристических центрах России, и правительство РФ, которое готово доплачивать компаниям за турпоток, но из "целевых" стран, в которые Китай не входит. Но у Владивостока и Дальнего Востока в целом ни экономически, ни географически – другой альтернативы пока нет. Другое дело, что обслуживание приезжающих из Южной Кореи тоже по факту ушло в руки компаний и просто частных лиц из числа граждан этой страны. Может турбизнес не так выгоден для россиян, как его пытаются представить или это системный просчет?

Безусловно, Приморскому краю повезло, что у руля туриндустрии тут стоят в общем-то грамотные и энергичные специалисты, однако ясно, что энергии одного Константина Шестакова тут явно не хватит… Каким хочет видеть туризм на Дальнем Востоке федеральный центр на местах пока не ясно, малый и средний бизнес строит в лучшем случае среднесрочные планы, а крупный не спешит вкладываться в туристические проекты, здесь показателен пример закрывшейся на острове Русском туристско-рекреационной зоны – желающих в ней работать не нашлось. Очевидно, что сейчас как-никогда необходима четкая и внятная, что называется без «розовых очков» концепция развития туриндустрии ДВ, как сказал Владимир Путин: «Времени на раскачку нет!»

Алексей Егоров