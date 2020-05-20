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У важного приморского города появился новый мэр
20 Май 2020, 17:45
У важного приморского города появился новый мэр
Интересы жителей Арсеньевского городского округа в Приморском крае начал представлять новый глава муниципалитета Владимир Пивень, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.
Сегодня, 20 мая, он вступил в должность главы города. Первым с этим событием чиновника поздравил губернатор Приморья Олег Кожемяко по удалённой связи.
В своём обращении к новому мэру руководитель края отметил, что территория, доставшаяся ему в управление, знакома Пивеню с детства.
Как оказалось, градоначальник не только родился и вырос в Арсеньеве, но и долгое время проработал на крупнейших системообразующих предприятиях города, в том числе на заводах "Аскольд" и "Прогресс".
Напомним, что выборы нового мэра города состоялись в минувшую пятницу, 15 мая.