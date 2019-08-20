С улиц столицы массово эвакуируют недавно купленные автомобили, сообщает DEITA.RU со ссылкой на AUTONEWS.

В Москве машины без госномера эвакуируют раньше, чем владельцы успевают получить номера. По закону гражданам дается десять дней, чтобы закончить оформление номера и регистрацию, но эта норма идет вразрез с антитеррористическим регламентом. Согласно последнему, авто без номера не должны присутствовать в городе вообще.

Даже с документами на машину в руках автолюбители все равно потеряли право на въезд в центр города. В противном случае авто эвакуируют.

Заплатить за стоянку без номеров тоже нельзя – с мая 2017 года. Это усложнило водителям доступ к большей части города. И более того: таким закрыт доступ к любым местам с повышенным скоплением людей, хоть на платной он стоянке, хоть нет.

Сотрудники штрафстоянок рассказывают: водители даже вынуждены объезжать каждую в поисках своей машины, поскольку без номеров невозможно получить информацию про авто по телефону.

Будет ли ситуация как-то меняться в ближайшее время - не известно.

Анастасия Туркова