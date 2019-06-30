Водители большегрузов могут расстаться с водительскими удостоверениями и автомобилем, на котором зафиксируют перевес груза, сообщает DEITA.RU.

Эту инициативу в интервью «Вестям» выдвинул министр транспорта России Евгений Дитрих. По его мнению, большегрузный транспорт приводит к деформации дорожного покрытия. «Правые полосы с колеей — это, как правило, тяжелые грузовики. Самое печальное, что это потом невозможно восстановить», - заявил Дитрих по итогам госсовета по дорогам в Кремле.

По его мнению, отремонтировать дороги с колеями можно лишь в том случае, если их разобрать до основания. А, значит, в борьбе с перевесом большегрузов помогут только жесткие меры.

По мнению приморских автоперевозчиков, весовой контроль на дорогах Приморья необходим, но на специально оборудованных стационарных пунктах, с вмонтированным в полотно высокоточным оборудованием. Кроме того, улично-дорожная сеть края представляет из себя нечто неприглядное состоящее из ям, рытвин и колдобин, вызывающее у грузоперевозчиков «горючие слёзы».

Накануне главный полицейский страны Владимир Колокольцев предложил отказывать нарушающим ПДД автолюбителям в получении некоторых госуслуг: регистрации транспортного средства, сдаче на права и получении водительского удостоверения.

Дмитрий Санников