МЧС передали только два сухих пайка и воду, сообщает DEITA.RU.



В Лазовском районе в бухте Ежовой из-за ливня и подъема уровня воды в реке остаются запертыми 18 человек, среди них один маленький ребенок.

Как сообщает паблик в Instagram vdk_news, люди до сих пор, с 8 августа вынужденно остаются в палатках. МЧС сообщает о невозможности их спасти из-за сильного течения.

Для того, чтобы люди продержались, им 9 августа передали канистру воды и два сухих пайка. Позже передали еще воды, хлеба, газовые баллоны и пять подгузников для малыша.

Запертые в бухте люди в панике: они не могут выбраться оттуда на джипах, МЧС не может их вытащить на лодках, а у маленького ребенка практически закончилось детское питание.

Елена Миронова