Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предположил, что странное поведение президента Украины Зеленского может быть связано с психологическими заболеваниями, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, накануне в Интернете появились кадры, снятые во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде. На них президент Украины Владимир Зеленский заметно нервничает, осматривается и пьет много воды. Более того, его выражение лица постоянно меняется.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко по-человечески, а также как врач глубоко сочувствует Зеленскому, потому что у него сейчас состояние хронического стресса, он находится в состоянии непрерывного возбуждения и не может даже на секунду отдохнуть.

По мнению Онищенко, возможно у Зеленского на этом хроническом стрессе могли всплыть какие-то генетические заболевания в психической сфере, о которых он бы, живя своей обычной жизнью, никогда б и не узнал. «В таких условиях, я уверен, он занимается вопросами приема успокаивающих препаратов, и это могла быть передозировка», — говорит Онищенко.

Дмитрий Санников