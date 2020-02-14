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УАЗ вытесняет «Тойоту» с Дальнего Востока
Названы самые популярные в ДФО автомобили
Автостат выяснил, какие автомобили дальневосточники
предпочитают покупать в новом году, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно анализу портала, самым популярным автомобилем с начала года стал Toyota RAW-4. Этот кроссовер приобрели 154 дальневосточника.
Второе место по популярности неожиданно занял представитель отечественного автопрома - УАЗ «Патриот». Счастливыми хозяевами отечественного «монстра» стали 98 дальневосточников.
Среди преимуществ отечественного внедорожника дальневосточники отмечают богатую комплектацию - обогревы сидений, комфортное управление электроникой и просторный салон. Кроме того, дальневосточникам важно иметь пространство для тюнинга - двигатель, подвеска, салон, обвесы, шноркели, лебёдки, бамперы - все это может быть улучшенной. Но исключительно на законных основаниях.
Третье место по популярности занимает Land Cruiser Prado, ставший победителем по итогам 2019 года.
К слову, как отмечет портал, с начала 2020 года спрос на автомобили вырос на 8 процентов. 1271 новый легковой автомобиль приобрели жители региона за месяц.
Для сравнения, в прошлом году рынок продемонстрировал падение на 3,3% , общее количество новых автомашин составило 20,7 тыс. автомобилей.
В связи с продлением моратория на ГЛОНАСС импорт автомобилей бывших в употреблении наоборот демонстрирует устойчивый рост. За прошлый год объем импорта вырос на 28 процентов.
Автомобилисты Дальнего Востока уже два года находятся в тревожном ожидании обязательного внедрения кнопки во все ввезенные иномарки. Однако технически для японски автомобилей это довольно сложно.
Кроме того, только в Приморском крае по прошлогодним данным работало всего две станции установки кнопки ГЛОНАСС, что никак не соответствует объему ввозимых из-за рубежа автомобилей.