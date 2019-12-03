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Уберут ли «северные надбавки», сказали в Кремле
Официальный представитель президента прокомментировал
новости о том, что дальневосточники получают больше москвичей, сообщает
DEITA.RU.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости о размерах зарплат в России. Напомним, в топ самых богатых попали регионы Дальнего Востока и Москва (только на третьем месте).
Журналисты спросили у Пескова, будет ли Кремль как-то реагировать на это – например, отменять «северные надбавки», чтобы уравнять регионы. Как отметил Дмитрий Песков, у властей нет таких мыслей. Он добавил, что такая разница в доходах была всегда, и она обусловлена многими факторами. Представитель Путина подчеркнул – это нормально.
Елена Миронова