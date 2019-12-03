telegr wh call

Новости

Уберут ли «северные надбавки», сказали в Кремле

3 Декабрь 2019, 08:45

Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик

3 Декабрь 2019, 08:15

Свет отключат по ряду адресов в столице

3 Декабрь 2019, 07:45

Без холодной воды останутся сотни столичных жителей

3 Декабрь 2019, 07:15

Синоптики предупредили о ледяном ветре

3 Декабрь 2019, 06:30

Работодателей начнут серьезно штрафовать

3 Декабрь 2019, 05:45

Врач рассказал, на каких предметах больше всего микробов

3 Декабрь 2019, 05:00

Куда переехать за зарплатой в 100 тысяч, сказали эксперты

3 Декабрь 2019, 04:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Уберут ли «северные надбавки», сказали в Кремле

Кремль

Официальный представитель президента прокомментировал новости о том, что дальневосточники получают больше москвичей, сообщает DEITA.RU.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости о размерах зарплат в России. Напомним, в топ самых богатых попали регионы Дальнего Востока и Москва (только на третьем месте).

Журналисты спросили у Пескова, будет ли Кремль как-то реагировать на это – например, отменять «северные надбавки», чтобы уравнять регионы. Как отметил Дмитрий Песков, у властей нет таких мыслей. Он добавил, что такая разница в доходах была всегда, и она обусловлена многими факторами. Представитель Путина подчеркнул – это нормально.

Елена Миронова

Читайте также:

Зарплату в 200 тысяч предлагают двум мужчинам

Стало известно, кто не платит россиянам зарплаты

Дальневосточные регионы обогнали Москву по уровню зарплат

Популярное

Россияне могут забыть про пенсии

Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Увольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...