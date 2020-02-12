Убийцам и насильникам запретят водить такси

Уже в июле 2020 года Минтранс предоставит Правительству РФ законопроект, согласно которому осужденные за особо тяжкие преступления не смогут работать водителями такси, автобусов и другого общественного транспорта, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Такой вопрос уже давно назрел для обсуждения и обусловлен в первую очередь безопасностью пассажиров, сохранностью их жизни и здоровья. Если его одобрят, то с 2021 года юридическим лицам, а также частным предпринимателям будет запрещено нанимать на работу в качестве водителей такси, автобусов, трамваев и троллейбусов лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за такие тяжкие преступления, как убийство, изнасилование, умышленное причинение вреда здоровью, терроризм.

Как уточнили в Минтрансе, несмотря на отсутствие статистических данных об опасных деяниях, совершенных водителями, имеющих подобную судимость, целесообразность такого законопроекта обуславливается федеральным законом «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

На данный момент уже существует ряд ограничений по работе граждан, имеющих судимость. Так, в частности, они не имеют право занимать должности на государственной службе, вести педагогическую деятельность, заниматься охраной, частным розыском или работать адвокатами.