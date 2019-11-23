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«Убираем свои ведерки»: эвакуаторы вышли на «охоту» во Владивостоке

эвакуатор

Днем 23 ноября во Владивостоке проходит эвакуация автотранспорта, припаркованного с нарушением правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика dps.control.

«Убираем свои ведерки с Первой речки, массовая эвакуация», - оповещают пользователи паблика о работе «вороваек» в районе кольца Инструментального завода. «На Луговой по 4 эвакуатора бесперебойно до 18 часов грузят», - сообщают пользователи паблика из других районов Владивостока

«Главное, смотрите, чтобы постановления были у них. А то обычная практика, заполнять опосля, уже на Фонтанной», - комментируют бывалые водители.

Во Владивостоке эвакуация автомобилей – не столько борьба с нарушителями правил дорожного движения (которые, как известно, нарушать нельзя), сколько прибыльный бизнес. Эвакуаторы давно стали настоящим бичом. Ежедневно «воровайки», как их прозвали в народе, увозят с городских улиц на штрафстоянки десятки автомобилей. И горожане  вынуждены проходить удивительный квест «найди свой автомобиль», возмущаясь избирательности, изобретательности, хамству и безнаказанности «вороваек».

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