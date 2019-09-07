В Сети появились фотографии затопленных улиц. Воды по зеркала заднего вида на легковушках, сообщает DEITA.RU.



С самого раннего утра субботы, 7 сентября, во Владивостоке идет проливной дождь. К обеду ливень усилился, и традиционные потопы дали о себе знать.









В Сети появились фотографии и видео затопленных дорог дальневосточной столицы. На данный момент уже известны места, в которых машины глохнут от количества воды: кинотеатр «Океан», проспект 100-летия Владивостоку, улица Советская, развязку у стадиона «Строитель».

Елена Миронова