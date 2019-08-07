Правда ли, что ездить на практически пустом баке – смерть для мотора, сообщает DEITA.RU.

Вопрос экономии становится все актуальнее при растущих ценах на бензин, поэтому некоторые водители решают схитрить и заполнять бак не больше, чем на четверть. Другие же автолюбители считают это опасным и уверены, что насос в таком случае соберет всю грязь со дна бака.

На самом деле, забор горючего в магистраль и так расположен в самой нижней точке бака, поэтому желание некоторых водителей обезопасить себя от осадка с помощью заполнения бака смысла не имеют.

Убеждение, что в полупустом баке может оказаться вода, и что она конденсируется из воздуха – тоже несостоятельно. Вода тяжелее топлива, поэтому она оказалась бы внизу и всосалась в первую очередь при любом уровне заполненности бака.

Кто-то беспокоится, что при низком уровне горючего система всосет воздух при езде по плохим дорогам и кочкам. Но в автомобилях предусмотрена защита, к гибели мотора из-за воздуха вам на плохих дорогах не прийти.

Поэтому можно смело утверждать, что заполнение мотора на четверть, на половину или на три четверти – это не необходимость, не способ зашиты, а личный выбор водителя. Не более того.

Анастасия Туркова