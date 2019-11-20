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Уборка снега в столице ведется круглыми сутками

Дорога город машины проспект Столетия Владивосток

Дорожные рабочие очищают Владивосток от последствий «снежного апокалипсиса» в режиме 24/7. Об этом сообщает DEITA.RU.

В администрации столицы Дальнего Востока рассказали, что уборка снежных завалов и гололедицы в ночь со вторника на среду прошли более оперативно, чем днем - в каждом из двадцати четырех городских участках работали люди и спецтехника.

«В дневное время дорожным работам мешают большие потоки автомобильного транспорта, поэтому было принято решение задействовать основные технические силы по ночам, когда дороги и проезды свободны от авто граждан», - отметили в мэрии.

Отмечается, что за прошедшую ночь пять бригад с тракторами, погрузчиками, самосвалами и грейдерами почистили и посыпали антигололедными реагентами фактически весь центр Владивостока: улицы Светланскую, Аллеутскую, Фонтанную, Семеновскую, Океанский и Партизанский проспект и т.д.

«Перед нами стоит простая и одновременно сложная задача - всего за несколько ночных часов очистить от снега и льда максимальное количество автомобильных дорог и пешеходных зон, посыпать опасные участки песко-солевыми смесями и реагентами, чтобы утром горожан было комфортно добираться на работу», - заявил начальник ответственного за уборку последствий снегопада отдела мэрии Игорь Скубко.

В городской администрации напомнили, что приморцы могут обращаться с претензиями и сообщениями по дорожной обстановке по бесплатному телефону ЕДДС: 2222-333. Звонки принимаются круглосуточно.

На дневные «анти-снежные» работы на городские улицы уже вышли порядка ста семидесяти рабочих и более ста пятидесяти единиц спецтехники.

Екатерина Цой

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