Задолжав 2 миллиарда рублей банку, уборщица обеспечила аферистам счастливое будущее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ura.news». По версии мужа обманутой жертвы, сейчас мошенники могут скрываться за границей, тем более, что бумаги оформлены на сумму в долларах.



Ранее сообщалось, что женщина сама подписала важные бумаги, не уделив должное внимание процессу, поэтому стала должницей огромной суммы денег. Однако позднее выяснилось, что мошенники добыли данные жертвы из налоговой службы. Как вариант – персональные данные могли незаконно «слить» преступникам.

Женщина работает уборщицей в управляющей компании, в подставных налоговых документах же значилось, что она - учредитель фирмы. Так как фирма обанкротилась, долги предстоит выплачивать «бизнес-вумен». Суд постановил, что должница обязана выплачивать ежемесячно половину своей зарплаты в течение 259 тысяч лет.

Налоговая служба отмечает, что самостоятельно разрешить подобное запутанное дело сложно, поэтому сотрудники вызвались взять дело под свой контроль.

Софья Корф