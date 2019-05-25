Автомобили имеют свойство изнашиваться, на них появляется ржавчина. Убрать ее можно самостоятельно, не обращаясь в салон, сообщает DEITA.RU.

Для этого нужно отшлифовать поврежденный участок наждачной бумагой. Выберите для начала 240 зернистость, потом продолжите дело с помощью 360 и завершите зачистку 520-й. Так вы сделаете поверхность максимально гладкой.

Чтобы удалить ржавчину вплоть до молекул и обработать участок качественно, используйте преобразователь ржавчины. Баночки на 0,5 литра должно хватить, а продаются они в строительных магазинах. Нанесите средство кистью.

Продолжите дело, используя автомобильную шпатлевку и силиконовый шпатель. Помните, что материал уменьшится в размерах, когда подсохнет, и нанесите его побольше. Когда высохнет, обработайте место нанесения наждаком 520 зернистости до оптимального уровня гладкости, но не пользуйтесь водой, иначе повреждение станет еще больше, чем прежде.

Закройте участки вокруг обработанной области газетами или дугой бумагой, обезжирьте поверхность и покрасьте. Грунтовка и краска идут в первую очередь, а лак – при необходимости. Наносите его в 2-3 слоя.

Анастасия Туркова