Смертность в России превысила рождаемость, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Росстата.

Согласно данным главного статистического ведомства страны, с января по июнь текущего года число умерших в стране превысило число родившихся на 198,8 тысячи человек.

Данный показатель оказался на 34,7 тысячи больше, чем в первом полугодии прошлого года. При этом, по подсчётам специалистов, положительная динамика рождаемости зафиксирована лишь в двух российских регионах — Москве и Карачаево-Черкесии. В остальных субъектах рождаемость падает.

В целом по стране этот показатель снизился на 8,1%. В январе-июне текущего года родились около 720 тысяч человек против 783 тысяч в 2018 году.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последние четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тысяч человек.

Дмитрий Шевченко