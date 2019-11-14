Учащиеся Приморья смогут выбрать профессию со школьной скамьи

В рамках V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» состоялось совещание руководителей учебных заведений с дирекцией Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа, сообщает DEITA.RU.

Участники совещания обсудили вопрос проведения профориентационных встреч со школьниками на постоянной основе. До текущего момента подобные встречи организовывались лишь в рамках регионального чемпионата Worldskills. Колледж на протяжении пяти лет предоставляет площадки для конкурсантов, в числе которых активно соревнуются и студенты ДВГГТК.

Руководители учебных заведений обсудили возможность более тесного взаимодействия в системе «школы-колледж», в числе прочих нововведений оказалась и организация общешкольных родительских собраний. Планируется, что подобные мероприятия будут организовываться учреждениями среднего профессионального образования для более детального знакомства школьников с профессиями.

Заместитель директора по учебно-методической и воспитательной работе ДВГГТК Татьяна Жаврид отметила, что в прошлом году площадки Worldskills посетили даже воспитанники детского сада.

«Дети стояли, открыв рты, ошарашенные. Им было очень интересно - как, что делают конкурсанты. Они попали в такой зрелищный день соревнований, им дали потрогать всё, что было можно. Они стояли не шелохнувшись, а потом задавали очень много вопросов. Ещё деткам понравилось, что к ним отнеслись, как ко взрослым. Это была подготовительная группа, на следующий год они идут в школу», - поделилась Татьяна Владимировна.

Татьяна Жаврид отметила и пользу от подобных профориентационных встреч со школьниками. Благодаря опыту встреч такого рода во время чемпионата Worldskills прошлых лет, на данный момент сохраняется большой конкурс на бюджетные места при поступлении в колледж, что позволяет отбирать более подготовленных учащихся.

Софья Корф