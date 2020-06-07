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Участки для голосования по Конституции в Приморье организуют на военных кораблях

Флот, боевой корабль, Владивосток

Озвучены подробности проведения знакового мероприятия

На военных кораблях Тихоокеанского флота расположат 10 участков для голосования по поправкам в Конституцию России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства Приморского края.

Решение о таком шаге было принято на очередном заседании Избирательной комиссии региона. Речь идёт о тех кораблях, которые будут находиться 1 июля в плавании. 

У членов экипажей этих кораблей появиться возможность отдать свой голос уже с 10 июня. 

В Приморье, как и во многих других регионах страны, голосование по поправкам в Конституцию продлится в течение семи дней.

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