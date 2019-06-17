Участковый согрел пенсионерку, пробравшись в окно
Страж порядка спас пенсионерку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал Хакасия-информ.
В городе Саяногорск произошло героическое спасение 90-летней женщины. Её соседи сообщили в полицию о доносящихся стонах из-за стены квартиры, в которой она живёт. Однако попасть внутрь жилья возможности не было: пенсионерка заперлась изнутри, а ключей у соседей не было.
В итоге местному участковому пришлось лезть в окно. В квартире он обнаружил, что женщина замерзает и накрыл её одеялом после чего в квартиру уже смогла проникнуть скорая.
Позже выяснилось, что если бы не отвага полицейского, женщине грозило бы переохлаждение. Сейчас её здоровье в порядке.
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Дмитрий Шевченко