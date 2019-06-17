Страж порядка спас пенсионерку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал Хакасия-информ.

В городе Саяногорск произошло героическое спасение 90-летней женщины. Её соседи сообщили в полицию о доносящихся стонах из-за стены квартиры, в которой она живёт. Однако попасть внутрь жилья возможности не было: пенсионерка заперлась изнутри, а ключей у соседей не было.

В итоге местному участковому пришлось лезть в окно. В квартире он обнаружил, что женщина замерзает и накрыл её одеялом после чего в квартиру уже смогла проникнуть скорая.

Позже выяснилось, что если бы не отвага полицейского, женщине грозило бы переохлаждение. Сейчас её здоровье в порядке.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье нужен Мойдодыр, который бы смог отмыть местные дома.

Дмитрий Шевченко