telegr wh call

Новости

70% смертельных аварий на Дальнем Востоке происходит из-за убитых дорог

10 Октябрь 2019, 15:30

Участковым дадут бесплатные квартиры в новостройках

10 Октябрь 2019, 15:15

Новые штрафы в 50 тысяч ждут водителей осенью

10 Октябрь 2019, 15:00

Госдума может запретить точечную застройку

10 Октябрь 2019, 14:45

Прожиточный минимум снижают в России

10 Октябрь 2019, 14:30

Tele2 запускает облачные игры на 5G

10 Октябрь 2019, 14:28

Российские алиментщики станут уголовниками

10 Октябрь 2019, 14:15

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в Хабаровске

10 Октябрь 2019, 14:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Участковым дадут бесплатные квартиры в новостройках

фото

В российских новостройках могут появиться свои участковые полицейские, сообщает DEITA.RU.

С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению парламентария, для обеспечения безопасности граждан в новых микрорайонах, в проектах строительства высотных новостроек необходимо учитывать возведение специального помещения, в котором будет размещаться опорный пункт участкового сотрудника правоохранительных органов.

Также депутат предложил бесплатно выделять для участковых квартиры в «прикрепленных» новостройках, чтобы работа с населением была действительно плодотворной, эффективной и оперативной.  

Соответствующее постановление по итогам «правительственного часа» по поручению Володина будет подготовлено профильным комитетом Госдумы до конца месяца. Законопроект о «закреплении» участковых полицейских к новостройкам представят до конца текущего года.

 Екатерина Цой

Фото: РИА Новости

Читайте также:

Госдума может запретить точечную застройку

Российским депутатам запретили ездить в США

Госдума: Пенсионной реформы можно было избежать

Популярное

Движение блокировано: серьезное ДТП произошло на трассе

Распродажа товаров сгоревшего ТЦ начнется на этой неделе

Видео: смертельное ДТП произошло на федеральной трассе

Кожемяко вышел в «открытое плавание»
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...