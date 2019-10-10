Участковым дадут бесплатные квартиры в новостройках

В российских новостройках могут появиться свои участковые полицейские, сообщает DEITA.RU.

С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению парламентария, для обеспечения безопасности граждан в новых микрорайонах, в проектах строительства высотных новостроек необходимо учитывать возведение специального помещения, в котором будет размещаться опорный пункт участкового сотрудника правоохранительных органов.

Также депутат предложил бесплатно выделять для участковых квартиры в «прикрепленных» новостройках, чтобы работа с населением была действительно плодотворной, эффективной и оперативной.

Соответствующее постановление по итогам «правительственного часа» по поручению Володина будет подготовлено профильным комитетом Госдумы до конца месяца. Законопроект о «закреплении» участковых полицейских к новостройкам представят до конца текущего года.

Екатерина Цой

Фото: РИА Новости