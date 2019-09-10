telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Участники TransSibChallenge финишировали во Владивостоке

10 Сентябрь 2019, 12:33

Владивосток

Известные западные блогеры проехали по самой длинной в мире железной дороге – Транссибирской магистрали, конечной точкой маршрута стал Владивосток, сообщает DEITA.RU.

Маршрут #TransSibChallenge придумала и организовала туристическая компания «Своя тропа», Русское географическое общество оказало всяческую поддержку энтузиастам. В маршрутную карту попали: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Свердловская и Челябинская области, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ и Владивосток. Участниками челленжда стали: Рубен Алонсо – Испания, Гарет Леонард – США, Майк Кори – Канада.

Изначально старт проекта планировали на 2018 год, но из-за технических моментов и не полной готовности перенесли на 2019-й. Главная задача – показать Россию такой, какая она есть. Сломать стереотипы и показать красоты и удивительные места страны.

«Когда я услышал об этом челендже, я сразу воодушевился этим. Я думаю, что это мечта очень многих людей – проехать самую длинную в мире железную магистраль. Для большинства европейцев Россия – это Санкт-Петербург с его дворцами и Москва с Красной площадью. Но эти города – только начало. Я хотел увидеть всю Россию. Я – представитель туристической компании и я буду продавать этот продукт у себя в стране», - поделился Рубен Алонсо.

Еще одна важная задача путешествия – создать модернизированный продукт для исследований по Транссибирской магистрали. На протяжении всей поездки молодые люди старались избегать привычных туристических маршрутов. Во всех городах туристы выбирали разные способы передвижения. Например, в Санкт-Петербурге иностранцы исследовали город, передвигаясь по водным каналам на каяках. Столицу обозревали на велосипедах, в Бурятии на лошадях и так далее. Во Владивостоке, сразу после самолета, путешественники отправились на САП-экскурсию.

«Мы на свою страну никогда не смотрим глазами туриста, потому что мы тут живем. А они проделали такой путь и смотрят свежим взглядом. И из одной столицы (Москвы), приехали в другую (Владивосток), было интересно послушать их мнение, где, как и что развивается. Очень рады, что ребята уловили настроение Владивостока, разглядели изюминку. До нас действительно долго добираться. Нам в Приморье надо стараться создать какую-то «обложку», чтобы сразу зацепить людей и чтобы они не жалели о приезде», - поделилась Виктория Дмитриева, ведущий специалист по работе с клиентами туристско-информационного центра.

Екатерина Кононенко

Читайте также:

Дорога жизни под угрозой: дальнобойщики оккупировали запретный мост в Приморье В столице дошло до баррикад: жители не дождались решения своих проблем Пьяницы, разруха и грязь: реалии двора во Владивостоке

Последнее

Блокировать счета россиян будут по-новому

Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой

Скоро траты на бензин опустошат кошельки автолюбителей

Стоимость услуг ЖКХ взлетит на четверть
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

10 Сентябрь 2019, 18:32

Популярный у россиян продукт оказался опасным

10 Сентябрь 2019, 18:30

Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах

10 Сентябрь 2019, 18:25

«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян

10 Сентябрь 2019, 18:15

Полисы ОСАГО подешевели

10 Сентябрь 2019, 18:00

Названы симптомы рака у мужчин

10 Сентябрь 2019, 17:45