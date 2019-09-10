Участники TransSibChallenge финишировали во Владивостоке

Известные западные блогеры проехали по самой длинной в мире железной дороге – Транссибирской магистрали, конечной точкой маршрута стал Владивосток, сообщает DEITA.RU.

Маршрут #TransSibChallenge придумала и организовала туристическая компания «Своя тропа», Русское географическое общество оказало всяческую поддержку энтузиастам. В маршрутную карту попали: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Свердловская и Челябинская области, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ и Владивосток. Участниками челленжда стали: Рубен Алонсо – Испания, Гарет Леонард – США, Майк Кори – Канада.

Изначально старт проекта планировали на 2018 год, но из-за технических моментов и не полной готовности перенесли на 2019-й. Главная задача – показать Россию такой, какая она есть. Сломать стереотипы и показать красоты и удивительные места страны.

«Когда я услышал об этом челендже, я сразу воодушевился этим. Я думаю, что это мечта очень многих людей – проехать самую длинную в мире железную магистраль. Для большинства европейцев Россия – это Санкт-Петербург с его дворцами и Москва с Красной площадью. Но эти города – только начало. Я хотел увидеть всю Россию. Я – представитель туристической компании и я буду продавать этот продукт у себя в стране», - поделился Рубен Алонсо.

Еще одна важная задача путешествия – создать модернизированный продукт для исследований по Транссибирской магистрали. На протяжении всей поездки молодые люди старались избегать привычных туристических маршрутов. Во всех городах туристы выбирали разные способы передвижения. Например, в Санкт-Петербурге иностранцы исследовали город, передвигаясь по водным каналам на каяках. Столицу обозревали на велосипедах, в Бурятии на лошадях и так далее. Во Владивостоке, сразу после самолета, путешественники отправились на САП-экскурсию.

«Мы на свою страну никогда не смотрим глазами туриста, потому что мы тут живем. А они проделали такой путь и смотрят свежим взглядом. И из одной столицы (Москвы), приехали в другую (Владивосток), было интересно послушать их мнение, где, как и что развивается. Очень рады, что ребята уловили настроение Владивостока, разглядели изюминку. До нас действительно долго добираться. Нам в Приморье надо стараться создать какую-то «обложку», чтобы сразу зацепить людей и чтобы они не жалели о приезде», - поделилась Виктория Дмитриева, ведущий специалист по работе с клиентами туристско-информационного центра.

Екатерина Кононенко