В Приморье завершено расследование по резонансному уголовному делу с наказанием пятиклассника, сообщили DEITA.RU в следственном управлении по Приморскому краю СК России.

По версии следствия, 20 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в одной из школ города Большой Камень, силой вывел 12-летнего ученика из учебного кабинета и принудительно проводил его в помещение мужского туалета. В туалете обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами в область головы и тела, и не менее двух раз ударил его головой и телом о предметы окружающей обстановки, в том числе о кабину туалета и унитаз. Кроме того, пытался окунуть его головой в чашу унитаза, однако ребенок оказал сопротивление и преступное действие не удалось завершить. В результате преступных действий обвиняемого ребенку причинен легкий вред здоровью в виде синяков и сотрясения мозга.

Как считают следователи, мотивом совершения преступления стала не подтвержденная информация о якобы ненадлежащем поведении потерпевшего среди сверстников.

Как сообщила старший помощник руководителя управления Аврора Римская, следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий Санников