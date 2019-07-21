Два человека госпитализированы в результате аварии на 834 километре федеральной автотрассы Р 27 «Амур». Автомобиль Toyota Vitz съехал в промоину на дороге, образовавшуюся из-за сильных дождей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Амурской области, ДТП случилось в Сковородинском районе. Около семи часов утра на месте размыва в промоину угодил легковой автомобиль. Пострадали 62-летний мужчина и его пассажирка 31-летняя женщина. Оба на данный момент находятся в больнице.

Движение перекрыто. Ведутся восстановительные работы. Объезда нет.

Напомним, на Дальнем Востоке прошел мостопад. Так, в октябре 2019 года под многотонной фурой обрушился мост через приморскую реку. Из-за падения конструкции была придавлена иномарка, в которой находились женщина и ее малолетняя дочь. Обе они погибли.

Екатерина Брязгунова

Фото: dpskontrol_28rus







