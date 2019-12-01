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Участок на популярном пляже продают за небольшие деньги
Шикарный участок продают в районе популярной морской бухты Японского
моря за девять миллионов, сообщает DEITA.RU.
В живописнейшем уголке природы, расположенном вблизи Владивостока, продается земельный участок площадью пять тысяч квадратных метров. На данный момент на участок в районе бухты Шамора уже проведены электроэнергия, канализация и водоснабжение.
Покупателям остается придумать только, что строить на участке. Ведь это может быть и гостиница, и база отдыха, и даже простой ресторан.
Отмечается, что данный участок находится в аренде на ближайшие 70 лет.
Ранее прошла информация о том, что в районе бухты Лазурной продается сразу несколько земельных участков разного размера и разной цены.
Екатерина Брязгунова