Участок на популярном пляже продают за небольшие деньги

Шикарный участок продают в районе популярной морской бухты Японского моря за девять миллионов, сообщает DEITA.RU.



В живописнейшем уголке природы, расположенном вблизи Владивостока, продается земельный участок площадью пять тысяч квадратных метров. На данный момент на участок в районе бухты Шамора уже проведены электроэнергия, канализация и водоснабжение.

Покупателям остается придумать только, что строить на участке. Ведь это может быть и гостиница, и база отдыха, и даже простой ресторан.

Отмечается, что данный участок находится в аренде на ближайшие 70 лет.

Ранее прошла информация о том, что в районе бухты Лазурной продается сразу несколько земельных участков разного размера и разной цены.

Екатерина Брязгунова