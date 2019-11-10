Участок под многоэтажку продают за баснословную сумму во Владивостоке

Пока во Владивостоке продолжается борьба с точечной застройкой, а некоторые горожане выходят в качестве протеста на митинг, бизнесмены продолжают продавать земельные участки для возведение узких высоток с подземными парковками, сообщает DEITA.RU.

Накануне популярная доска объявлений FarPost опубликовала информацию о том, что в районе улицы Чапаева дома возле 24 предприниматели хотят продать земельный участок для возведения многоэтажного жилищного комплекса. Участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров реализуют 130 миллионов рублей.

На данный момент участок находится в аренде до 2054 года. Отмечается, что существует уже проект 18-этажного дома. В нем возможно размещение крупного магазина и офисов.

Екатерина Брязгунова