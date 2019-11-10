Новости
Отопления и воды не будет в некоторых домах столицы - адреса
10 Ноябрь 2019, 21:44
Появилось видео эвакуации пострадавшего туриста из пещеры
10 Ноябрь 2019, 20:59
Новые возможности открылись для клиентов Сбербанка
10 Ноябрь 2019, 19:59
Дожились: дед на личном авто ремонтирует дорогу в столице
10 Ноябрь 2019, 19:29
«Вы же рожаете» — такие россияне не получат пенсии в будущем
10 Ноябрь 2019, 18:59
ЧП в Приморье: поход в пещеру едва не привел к трагедии
10 Ноябрь 2019, 18:29
Российская молодежь выбрала между семьей и карьерой
10 Ноябрь 2019, 17:59
Точное время мощного ливня назвали синоптики
10 Ноябрь 2019, 17:29
Участок под многоэтажку продают за баснословную сумму во Владивостоке
Пока во Владивостоке продолжается борьба с точечной застройкой, а некоторые горожане выходят в качестве протеста на митинг, бизнесмены продолжают продавать земельные участки для возведение узких высоток с подземными парковками, сообщает DEITA.RU.
Накануне популярная доска объявлений FarPost опубликовала информацию о том, что в районе улицы Чапаева дома возле 24 предприниматели хотят продать земельный участок для возведения многоэтажного жилищного комплекса. Участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров реализуют 130 миллионов рублей.
На данный момент участок находится в аренде до 2054 года. Отмечается, что существует уже проект 18-этажного дома. В нем возможно размещение крупного магазина и офисов.
Екатерина Брязгунова