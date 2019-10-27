Участок скоростной трассы откроют в этом году

На одном из участков скоростной автодороги Владивосток — Находка — Порт Восточный движение пустят в текущем году, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Движение планируется пустить по одному из отрезков Артем — бухта Муравьиная — Находка.

Как отметил руководитель участка искусственных сооружений Трансстроймеханизация Роман Лисицин, при хорошей погоде через месяц, максиму полтора, удастся запустить две полосы движения в сторону игорной зоны.

Отмечается, что, когда новая скоростная трасса все-таки будет запущена из дальневосточной столицы можно будет добраться до любимого города Владимира Путина — Большого Камня всего лишь за 50 минут.

Ранее прошла информация о том, что федеральная трасса на участке Уссурийск — Владивосток в районе села Вольно-Надеждинское встала колом из-за, как пишет Яндекс. Карты, аварийно-опасного участка, протяженность которого составит 7,5 километра.

Екатерина Брязгунова