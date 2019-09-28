Участок у популярного пляжа продают за бешеные деньги

Перспективный земельный участок на «Шаморе» общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров продается во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Информация размещена на популярной доске объявлений FarPost.

По словам продавца, который оценил участок в 35 миллионов рублей, участок находится прямо у дороги, имеется своя трансформаторная подстанция на 100 кВт, проведено водоснабжение. Согласно документам, назначение земли — под строительство гостиницы.

Продавец уверяет, что на данном участке база отдыха будет популярно круглый год — и летом, и зимой. Летом гостей ждут любимый пляж и рыбалка, а зимой — снегоходы.

Справедливости ради отметим, что участок находится в 5,5 километра от самой бухты Лазурной.

Екатерина Брязгунова