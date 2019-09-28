Участок у популярного пляжа продают за бешеные деньги

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Перспективный земельный участок на «Шаморе» общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров продается во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Информация размещена на популярной доске объявлений FarPost.
По словам продавца, который оценил участок в 35 миллионов рублей, участок находится прямо у дороги, имеется своя трансформаторная подстанция на 100 кВт, проведено водоснабжение. Согласно документам, назначение земли — под строительство гостиницы.
Продавец уверяет, что на данном участке база отдыха будет популярно круглый год — и летом, и зимой. Летом гостей ждут любимый пляж и рыбалка, а зимой — снегоходы.
Справедливости ради отметим, что участок находится в 5,5 километра от самой бухты Лазурной.
Екатерина Брязгунова