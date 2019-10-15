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Участок вблизи «Скалы любви» продается на известном пляже
В бухте Лазурной вблизи дальневосточной столице продается участок в 22 тысячи квадратных метров, сообщает DEITA.RU. Объявление появилось накануне на популярной доске объявлений FarPost.
Хозяин оценил участок в 40 миллионов рублей и указал, что на землю уже подведены все городские коммуникации. Рядом находится любимое многими жителями Приморье кафе «Скала любви».
Участок расположен таким образом, что с подъема хорошо видна сама морская гладь бухты Лазурной, более известной как Шамора.
На данный момент участок взят в аренду на 49 лет. Подготовлены все документы. Покупатель сможет после приобретения земли тут же зайти и приступить к возведению базы отдыха или гостиницы.
Екатерина Брязгунова