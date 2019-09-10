Учебные центры ПДД откроют для школьников

Научить ребенка вождению и ПДД можно будет с первого класса в особых центрах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

По словам замначальника ГИБДД РФ Олега Понарьина, ведомство собирается создать подобные центры по всей территории страны. Дети будут обучаться там бесплатно.

Проект уже прошел тестирование в тридцати девяти регионах и признал успешным.

Детям расскажут о том, как правильно вести себя на дороге, и будут учить вождению с помощью симуляторов, уточняет Панарьин.

Анастасия Туркова

