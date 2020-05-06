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Учебный год в Приморье планируют закончить раньше срока
В Приморских школах учебный год планируют завершить досрочно, сообщает ИА DEITA.RU.
Такую рекомендацию опубликовало региональное министерство образования. При этом отмечается, что учебный год заканчивается только в соответствии с учебным планом. Однако ситуация с коронавирусом требует гибких решений.
Для учеников с первого по восьмой классы рекомендуется провести итоговую аттестацию с учетом отметок за прошлые четверти и текущих оценок по апрелю-маю.
Девятиклассники могут быть аттестованы по текущим показателям по всем предметам, кроме алгебры, геометрии и русского языка. Аттестацию по этим предметам продлят до 29 мая. Идентично – для десятиклассников.
Выпускники 11-х классов также будут аттестованы по текущим отметкам. Но математика, русский и другой выбранный школьником предмет для сдачи итогового экзамена будет аттестован позднее.
Ранее Минобрнауки допустило выставление итоговых оценок школьников по итогам занятий, которые состоялись на данный момент. Часть учебной программы предлагалось перенести на следующий год, но право решать оставлено за каждым регионом индивидуально.