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Учебный год заканчивается в школах России
Министерство просвещения назвало даты завершения учебного года 2019/2020 в школах России, сообщает ИА DEITA.RU.
Обучение в 1-8 классах по рекомендациям Минпросвещения следует закончить до 15-16 мая, для 10 классов ― до 30 мая. а для 9 и 11классов до 5 июня.
Однако в министерстве подчеркнули, что каждый регион самостоятельно принимает решение по конкретным срокам и форме окончания учебного года.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. Их должны были писать школьники 4–8, а также 10 и 11 классов по всей стране в конце учебного года. После консультаций было решено перенести работы на начало следующего учебного года.
Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что удаленное обучение школьников и студентов, введенное из-за пандемии коронавируса, может затянуться надолго. Как признал зампред Совбеза, «система удаленного образования у нас вроде бы и существовала, но на поверку эта система пока не очень хорошо работает». А потому работу единороссов по обеспечению компьютерной техникой учащихся из нуждающихся семей надо продолжить.