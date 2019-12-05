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Учеников выселили из родной школы

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Учащиеся одной из Хорольских школ – той, где на прошлой неделе разлилась ртуть, будут временно учиться в соседней школе.

В администрации города уточнили, что пока школьники будут учиться во вторую смену в соседней первой школе – Роспотребнадзор РФ пока не допускает их к занятиям в «опасном здании».

«Воскресные замеры показали, что уровень ртути в воздухе ниже минимальной нормы, а значит, помещение уже безопасно», - отмечают представители районного отдела образования.

Однако, специалисты решили немного потянуть время и повторить экспертизу на наличие токсичного вещества в стенах учебного заведения.

Кроме того, повторные замеры в школе проведут 9 декабря. Отмечается, что предположительная дата возвращения учеников в стены «родного» учебного заведения – 11 декабря.

Напомним, что на прошлой недели, в конце ноября в сельской школе один из мальчиков принес банку с ртутью, которую раздавал всем желающим одноклассникам, а потом разлил опасное вещество. Сейчас учебное заведение временно закрыто.

 

Александра Маслова

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