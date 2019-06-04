Исследователи выяснили, что для коррупции размер имеет значение, сообщает DEITA.RU.



Всемирный банк провел масштабное исследование коррупции в мире. Аналитики выяснили, как размер страны соотносится с количеством коррупционеров, пишет «Коммерсантъ».

По мнению аналитиков Всемирного банка, большие страны гораздо сильнее расположены к высокому уровню коррупции. Исследование показало: чем больше территория государства, тем больше распространена бюрократия.

Однако во Всемирном банке не смогли объяснить механизм выявленной ими зависимости. Дело в том, что бюрократия сама по себе снижает коррупцию, но борьбу с этими преступлениями замедляет разность в культуре и языках. Кроме того, аналитики сделали следующий вывод - чем больше страна, тем больше административные расходы.

Всемирный банк рекомендовал правительствам больших стран усилить мониторинг и увеличить тяжесть наказания для коррупционеров.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что Приморье попало в топ самых коррумпированных российских регионов. Только в прошлом году 40 представителей власти лишились своих постов до истечения срока полномочий. Причина - в утрате доверия.

Елена Миронова