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6 Декабрь 2019, 18:15

Ученые нашли в снюсах ядовитый мышьяк

ученый

В Челябинской области нашли мышьяк в снюсах – популярных у подростков «конфетах» с никотином, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», Роспотребнадзор уже отправил результаты проверок в полицию.

«Представленная продукция представляет угрозу для здоровья. Там выявили довольно значительное превышение мышьяка – чрезвычайно опасного соединения», - отметили эксперты.

Кроме того, работники ведомства отметили, что все забранные в ходе рейсов снюсы были неправильно маркированы, не имели необходимых документов, которые подтверждали бы качество и безопасность.

Напомним, ранее приморские депутаты объявили о том, что вскоре опасная никтотиносодержащая продукция окажется под запретом на территории края. В свою очередь, глава региона Олег Кожемяко призвал Заксобрание как можно скорее принять соответствующий законопроект во всех чтениях – и запретить продажу снюса в Приморье официально.

Александра Маслова

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