Новости
Аномальное тепло оставило детей без ледовых горок
17 Январь 2020, 19:45
Кому нельзя купаться на Крещение, рассказал Роспотребнадзор
17 Январь 2020, 19:30
Дальневосточному гектару нашли неожиданное применение
17 Январь 2020, 19:15
«Вы потеряете деньги»: уличные банкоматы несут опасность
17 Январь 2020, 19:10
Ученые нашли в снюсах ядовитый мышьяк
17 Январь 2020, 19:00
Обман банка на 4 миллиона довел сотрудницу до суда
17 Январь 2020, 18:45
Большинство приморцев не верит в капитализм
17 Январь 2020, 18:30
"Пакет Яровой" взвинтил цены даже на старые тарифы мобильной связи
17 Январь 2020, 18:15
Ученые нашли в снюсах ядовитый мышьяк
В Челябинской области нашли мышьяк в снюсах – популярных у подростков «конфетах» с никотином, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», Роспотребнадзор уже отправил результаты проверок в полицию.
«Представленная продукция представляет угрозу для здоровья. Там выявили довольно значительное превышение мышьяка – чрезвычайно опасного соединения», - отметили эксперты.
Кроме того, работники ведомства отметили, что все забранные в ходе рейсов снюсы были неправильно маркированы, не имели необходимых документов, которые подтверждали бы качество и безопасность.
Напомним, ранее приморские депутаты объявили о том, что вскоре опасная никтотиносодержащая продукция окажется под запретом на территории края. В свою очередь, глава региона Олег Кожемяко призвал Заксобрание как можно скорее принять соответствующий законопроект во всех чтениях – и запретить продажу снюса в Приморье официально.
Александра Маслова