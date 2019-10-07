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Ученые назвали место для выживания при апокалипсисе
Ученые рассказали, где можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией, сообщает DEITA.RU.
Как пишет портал Science Alert, по мнению профессора университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.
Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.
Дмитрий Санников