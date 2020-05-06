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Ученые назвали необычные признаки сердечного приступа

Сердце

Признаки опасного состояния могут варьироваться в зависимости от пола пациента

Боль в груди – наиболее распространённый симптом сердечного приступа. Однако симптомы могут варьироваться, и зависеть это может от пола пациента – итоги исследования учёных из Института глобального здравоохранения при Оксфордском университете подтверждают догадки, сообщает ИА DEITA.RU.

Острый коронарный синдром – именно так обозначают стенокардию и сердечный приступ – может выражаться у женщин и как усталость, тошнота, одышка, боль в шее и между лопатками. У мужчин подобные симптомы встречаются гораздо реже, пишет «Российская газета». Поэтому такие симптомы названы «нетипичными».

Открытие учёных может существенно помочь медикам в работе с пациентами. Различия в симптомах в зависимости от пола пациента могут помочь быстрее установить заболевание и своевременно предотвратить приступ. Исследование проводилось на людях, которые перенесли острый коронарный синдром, однако в планах у исследователей – проанализировать состояние пациентов лишь с подозрением на ОКС. Итоги новой аналитики помогут медикам быстрее определять заболевание ещё на ранней стадии, отмечают эксперты. 

Александра Маслова

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