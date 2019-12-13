Новости
В России снова подняли пенсионный возраст
13 Декабрь 2019, 11:00
«Как круто» — видео уборки снега «взорвало» соцсети
13 Декабрь 2019, 10:45
Пожар во Владивостоке – есть жертвы
13 Декабрь 2019, 10:25
Владимир Беспалов: В кошельках приморцев остается все меньше денег
13 Декабрь 2019, 10:20
Россиянам с детьми станет проще купить квартиру
13 Декабрь 2019, 10:15
Нотариус онлайн: новые возможности появятся у россиян
13 Декабрь 2019, 10:00
Снижение пенсионного возраста пробивает Трутнев
13 Декабрь 2019, 09:45
Путин принял отставку сразу двух губернаторов
13 Декабрь 2019, 09:30
Ученые предупредили любителей дневного сна
Если часто дремать днем, можно получить серьезные проблемы
со здоровьем, сообщает DEITA.RU.
Китайские ученые провели масштабное исследование влияния сна на здоровье людей. Результаты могут удивить.
Как пишет РИА «ФАН», эксперимент длился 6 лет. В нем приняли участие как те, кто хронически не высыпается, так и те, кто спит 9 и более часов и любит вздремнуть днем.
Оказалось, что долгий сон и, особенно дневной, так же вредны для организма, как недосып. У людей, которые спят меньше или больше 9 часов в сутки, повышается риск возникновения инсульта.
Елена Миронова
Читайте также:
Ученые доказали: алкоголь провоцирует развитие рака
Правила хорошего сна назвали ученые
Легкие как у рабочего завода: заболевание от вейпов нашли ученые
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Загрузка...