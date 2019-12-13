Ученые предупредили любителей дневного сна

Если часто дремать днем, можно получить серьезные проблемы со здоровьем, сообщает DEITA.RU.



Китайские ученые провели масштабное исследование влияния сна на здоровье людей. Результаты могут удивить.

Как пишет РИА «ФАН», эксперимент длился 6 лет. В нем приняли участие как те, кто хронически не высыпается, так и те, кто спит 9 и более часов и любит вздремнуть днем.

Оказалось, что долгий сон и, особенно дневной, так же вредны для организма, как недосып. У людей, которые спят меньше или больше 9 часов в сутки, повышается риск возникновения инсульта.

Елена Миронова