Новости
Названы 3 способа использовать спирт в машине
7 Декабрь 2019, 02:45
Ученые предупредили любителей поспать о вероятности инфаркта
7 Декабрь 2019, 02:00
Названы опасные приложения, которые ни за что нельзя скачивать на телефон
7 Декабрь 2019, 01:15
Легкие как у рабочего завода: заболевание от вейпов нашли ученые
7 Декабрь 2019, 00:30
Налог для богатых отклонили – «Единая Россия» не сдает своих
6 Декабрь 2019, 23:45
Стали известны подробности новогоднего корпоратива в Госдуме
6 Декабрь 2019, 23:30
«Кремль на проводе»: россияне разыграли Зеленского
6 Декабрь 2019, 23:15
Правительство продолжит погашать семейные ипотеки
6 Декабрь 2019, 22:45
Ученые предупредили любителей поспать о вероятности инфаркта
В опасности те, кто не высыпается, и те, кто любит спать
много часов, сообщает DEITA.RU.
Американские ученые провели масштабный эксперимент – изучили связь сна и проблем с сердцем. Как пишет РИА Новости, ученые на протяжение 7 лет изучали показатели 461 тысячи человек от 40 до 69 лет – ни у кого их них к началу эксперимента не было сердечных приступов.
Оказалось, что спать лучше всего от 6 до 9 часов в сутки. Те, кто тратит на сон меньше времени, на 20% больше подвержены вероятности получить инфаркт, чем те, кто спит нормальное количество времени. Однако и долгий сон тоже не лучший выход – риск инфаркта выше на 34% у тех, кто спит больше 9 часов в день.
Елена Миронова