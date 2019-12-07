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Ученые предупредили любителей поспать о вероятности инфаркта

врач

В опасности те, кто не высыпается, и те, кто любит спать много часов, сообщает DEITA.RU.

Американские ученые провели масштабный эксперимент – изучили связь сна и проблем с сердцем. Как пишет РИА Новости, ученые на протяжение 7 лет изучали показатели 461 тысячи человек от 40 до 69 лет – ни у кого их них к началу эксперимента не было сердечных приступов.

Оказалось, что спать лучше всего от 6 до 9 часов в сутки. Те, кто тратит на сон меньше времени, на 20% больше подвержены вероятности получить инфаркт, чем те, кто спит нормальное количество времени. Однако и долгий сон тоже не лучший выход – риск инфаркта выше на 34% у тех, кто спит больше 9 часов в день.

Елена Миронова

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