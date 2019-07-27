Прием аспирина может подействовать на организм негативно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Опасность подтвердил врач-кардиолог высшей категории, доцент кафедры факультетской терапии лечебного факультета МГМУ имени И. М. Сеченова Антон Родионов. Американские ученые доказали, что аспирин может вызвать внутреннее кровотечение и приводить к смерти.

Он полезен тем, кто страдает различными формами ишемической болезни сердца, перенесшим некоторые из форм ишемического инсульта (если без фибрилляции предсердий) и для пациентов с атеросклерозом периферических артерий.

Но не надо пить его просто так, поскольку он влияет на ЖКТ не лучшим образом. Использовать его для профилактики заболеваний врач не советует.

Анастасия Туркова