Ученые: рак может быть заразным

По мнению российского онколога-иммунолога Даниила Щепеляева, рак может передаваться людям, страдающим тяжелой формой иммунодефицита, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Однако он подчеркнул, что известны лишь несколько случаев такого заражения и только у людей, находящихся на заместительной терапии. Массовые заражения раком зафиксированы не были.

На данный момент известна лишь одна заразная форма рака – саркома Рауса, но она типична только для животных и людям не передается. Впрочем, в медицинских кругах до сих пор нет четкого понимания природы онкологических заболеваний, причин их образования и способов передачи.

Ранее ученые из Канады выдвигали теорию о возможности передачи рака от человека к человеку через микроорганизмы, существующие в человеческом теле. Однако Всемирная организация здравоохранения опровергла эту гипотезу, предполагая, что раковые опухоли возникают из-за генетической предрасположенности, неблагоприятных факторов окружающей среды и неправильного образа жизни.

Ирина Елкина