Ученые рассказали, как секс влияет на развитие рака

Среди людей, которые в течение жизни имели от 10-ти сексуальных партнеров, чаще диагностируется рак. К такому выводу пришли ученые ряда европейских стран и Нового света, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «МедикалЭкспресс».

Исследование проводила международная группа ученых: они собрали данные почти 6000 жителей Великобритании, проходивших специальное анкетирование. Одним из пунктов опроса респондентов, средний возраст которых — 64 года - стало указание числа половых партнеров, которые были у них в течение жизни.

Результаты оказались интересными — среди опрошенных женщин, у которых было больше десятка разных партнеров для секса, чаще диагностировали рак. Чаще на 91%. Для мужчин тенденция похожа — в такой же ситуации они становились онкологическими пациентами на 69% чаще. Впрочем, и сами исследователи говорят о том, что такая корреляция не говорит о прямой взаимосвязи именно числа партнеров и развития рака, а может быть косвенно связано с ним. Например — более частым заболеванием половыми инфекциями, как одним из канцерогенных факторов.