Ученые рассказали, когда дневной сон необходим

Многие россияне, работающие со сменным графиком, долго и тяжело «перестраиваются» с нестабильного режима. Врачи дают несколько рекомендаций по тому, как можно начать высыпаться при таком непростом режиме работы, сообщает DEITA.RU.

Так, как отмечает РИА «Новости», руководитель Центра медицины сна МГУ им Ломоносова дал несколько советов по улучшению сна.

Специалист отмечает, что свой рабочий режим желательно переносить и на нерабочее время. К примеру, если сотрудник работает две ночных смены, а потом имеет два дня выходных – то желательно продолжать жить по тому же режиму – спать днем, а ночью бодрствовать.

«Резкая и постоянная смена графика сна очень сильно вредит организму, и наносит определенный урон», - отметил Калинкин.

Кроме того, сомнолог рассказал, что для здорового сна важен стабильный график, умеренные физические нагрузки и отказ от алкоголя. От работы, предполагающей постоянные смены суточной активности, по возможности следует отказываться.

Александра Маслова