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Ученые рассказали о неочевидных симптомах сердечного приступа

Сердце

Следует внимательно прислушаться к организму

Специфическая боль в ногах может быть симптомом наступающего сердечного приступа, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на исследования немецких ученых, наиболее опасным сигналом является мышечная боль в голенях. Обычно она проявляется при ходьбе, и отступает, как только человек садится или останавливается.

Также боль может наступать и в спокойном состоянии – когда нога лежит горизонтально. При этом, в конечности часто ощущается характерное онемение.

«Часто боль такого характера является одним из признаков атеросклероза – отложения кальция в артериях», - отмечают врачи.

Такое заболевание позже может спровоцировать сердечный приступ. 

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