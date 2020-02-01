Ученые рассказали о неочевидных симптомах сердечного приступа

Специфическая боль в ногах может быть симптомом наступающего сердечного приступа, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на исследования немецких ученых, наиболее опасным сигналом является мышечная боль в голенях. Обычно она проявляется при ходьбе, и отступает, как только человек садится или останавливается.

Также боль может наступать и в спокойном состоянии – когда нога лежит горизонтально. При этом, в конечности часто ощущается характерное онемение.

«Часто боль такого характера является одним из признаков атеросклероза – отложения кальция в артериях», - отмечают врачи.

Такое заболевание позже может спровоцировать сердечный приступ.