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Ученые рассказали о смертельной опасности сна
Учены и научные работники ведущих мировых университетов мира провели исследования, в котором изучили, как развивается фиброз легких в зависимости от количества сна, сообщает DEITA.RU.
Оказалось, что в группе риска находятся люди, которые спят по 4 часа и более 11 часов. Для тех, кто не высыпается, риск заболевания увеличивается вдвое, а для тех, кто спит по много часов, риск увеличивается в трое.
В зоне риска находятся люди, которые работают посуточно или поздно ложатся спать. Отметим, что фиброз легких ежегодно становится причиной смерти для 5 тысяч граждан Великобритании.
Иван Юрьев