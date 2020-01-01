Ученые рассказали о смертельной опасности сна

Учены и научные работники ведущих мировых университетов мира провели исследования, в котором изучили, как развивается фиброз легких в зависимости от количества сна, сообщает DEITA.RU.

Оказалось, что в группе риска находятся люди, которые спят по 4 часа и более 11 часов. Для тех, кто не высыпается, риск заболевания увеличивается вдвое, а для тех, кто спит по много часов, риск увеличивается в трое.

В зоне риска находятся люди, которые работают посуточно или поздно ложатся спать. Отметим, что фиброз легких ежегодно становится причиной смерти для 5 тысяч граждан Великобритании.

Иван Юрьев