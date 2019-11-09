Ученые сделали неутешительные выводы по современному поколению

Несмотря на то, что это самые образованные люди из всех, что видел мир, у них ничего не получится, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Какое будущее ждет поколение миллениалов, узнали представители Федерации независимых американских страховщиков. По мнению исследователей, это поколение ждут болезни и ранняя смерть.

Страховщики изучали поведение и траты на лечение тех, кто родился в 1981-96 годах. Как оказалось, люди этого поколения чаще остальных жалуются на проблемы с давлением, высокий уровень холестерина. Также у огромного количества рожденных в конце прошлого века диагностируют психические расстройства и даже склонность к суициду.

Исследователи пришли к выводу, что блестящее образование, которые миллениалы получили, не поможет им строить карьеру и быть богатыми. Они будут тратить колоссальные средства на лечение и рискуют умереть в нищете.

Елена Миронова