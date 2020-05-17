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Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Ученые США заявили о том, что нашли лекарство от коронавируса

медицинские принадлежности, градусник, коронавирус

Пока что препарат не готов к массовой продаже

Американские ученые заявили о том, что обнаружили антитело, которое способно полностью заблокировать коронавирус, целиком выведя его из человеческого организма за три дня, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Впервые о находке ученых сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на слова основателя компании Sorrento Therapeutics Генри Джи.

Как отметил ученый, было опробовано достаточно большое количество подобных антител, и одно из них отмечено, как способное защитить человеческие клетки от вторжения COVID-19.

Генри Джи подчеркнул, что найденное антитело – именно лекарство, которое способно «захватить» вирус и вывести его из организма. Также он добавил, что препарат прошел только лабораторные тестирования, и поэтому не может производиться на продажу. Однако, когда это станет возможным, то, по словам представителей компании, «можно будет снять карантинные меры».

Напомним, что глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала о том, что российские ученые на днях отобрали несколько самых удачных образцов белков для того, чтобы создать вакцину от COVID-19. 

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