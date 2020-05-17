Новости
Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской
18 Май 2020, 16:45
Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья
18 Май 2020, 16:15
В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов
18 Май 2020, 15:45
Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году
18 Май 2020, 15:15
В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом
18 Май 2020, 14:45
Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход
18 Май 2020, 14:15
Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому
18 Май 2020, 13:45
Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
18 Май 2020, 13:15
Ученые США заявили о том, что нашли лекарство от коронавируса
Пока что препарат не готов к массовой продаже
Американские ученые заявили о том, что обнаружили антитело, которое способно полностью заблокировать коронавирус, целиком выведя его из человеческого организма за три дня, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Впервые о находке ученых сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на слова основателя компании Sorrento Therapeutics Генри Джи.
Как отметил ученый, было опробовано достаточно большое количество подобных антител, и одно из них отмечено, как способное защитить человеческие клетки от вторжения COVID-19.
Генри Джи подчеркнул, что найденное антитело – именно лекарство, которое способно «захватить» вирус и вывести его из организма. Также он добавил, что препарат прошел только лабораторные тестирования, и поэтому не может производиться на продажу. Однако, когда это станет возможным, то, по словам представителей компании, «можно будет снять карантинные меры».
Напомним, что глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала о том, что российские ученые на днях отобрали несколько самых удачных образцов белков для того, чтобы создать вакцину от COVID-19.