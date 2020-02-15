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6 Декабрь 2019, 18:15

Ученые Владивостока: из-за туристов тюлени уходят и начинают бояться человека

морские обитатели, море, ларга

Возле Токаревской кошки регулярно устраивают шумные экскурсии

В районе Токаревской кошки туристы не дают спокойной жизни тюленям, разъезжая по воде на судах и распугивая морских животных. Ученые бьют тревогу – в этот период ларги спариваются и рожают, а громкие суда мешают им в этих процессах, сообщает ИА DEITA.RU.

Дальневосточный морской заповедник заявил о том, что своими действиями незадачливые туристы наносят значительный вред популяции ларги в черте города.

«Катер подходит прямо к лежбищу, стоит там не менее получаса. Животные пугаются, сразу же спрыгивают в воду. Это было шоком для нас, что такое может происходить в корыстных целях», - отмечают ученые заповедника.

«Такое судно гудит, ревет, пугает животных. После такой встречи ларги обычно уходят с места и ищут другое лежбище, подальше от людей», - отмечает один из сотрудников учреждения.

 

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