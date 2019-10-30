Ученые вышли на пикет на въезде в дальневосточную столицу

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Прямо сейчас научные работники краевой столицы вышли на пикет против строительства многоэтажек возле институтов Академгородка, сообщает DEITA.RU.

Основным доводом бастующих является возможность практически неизбежного конфликта между жильцами и сотрудниками университета. Научные работники уверены, что граждане будут возмущены тем, что рядом с их домами проводят работы с опасными веществами. В свою очередь, новые дома потребуют обеспечить жильцов инфраструктурой. А это значит, что деревья в Академгородке, в том числе и краснокнижные, будут вырублены.

«Генплан Владивостока от 15 сентября 2008 года был принят с рядом нарушений закона. Из-за этого земли Лесного фонда перевели в другую категорию, игнорируя правила: без согласования с Правительством и рядом ведомств, а так же не учитывая мнения общественности», - отмечают организаторы митинга, добавляя, что землям Академгородка необходимо вернуть землям Академгородка статус принадлежности к Лесному фонду.

Кроме того, ученые призывают профильные ведомства провести расследования, связанные с правомерностью того, что компаниям-застройщикам позволили вести работы на месте ручья и заходить на территорию общественного сквера. От руководства ДВО РАН, в свою очередь, митингующие требуют повысить эффективность борьбы за земли института.

Помимо этого, ученые опасаются, что такое притеснения со стороны застройщика – громкий «звонок» того, что вскоре научные учреждения будут закрыты, ведь земель во Владивостоке и пригороде не так мало – что заставило застройщиков так активно вторгаться на территорию науки и притеснять работающих с опасными веществами, животными и микроорганизмами сотрудников института?

В своем послании ученые отмечают, что помощь «именитых юристов» оказалась совершенно бесполезна. Осталось только писать в прокуратуру и бастовать, чтобы проблему заметили на «высшем» уровне и смогли защитить науку региона от оккупации.

«Застройщики уже вырубили огромные лесные массивы, вплотную прижавшись заборами к территориям научных зданий! Нам нужно остановить этот беспредел, не допустить того, чтобы они врывались на наши земли! Победа будет за нами!» - призывают активисты.

 

Александра Маслова

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